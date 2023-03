LYON-GENèVE: Train bloqué: deux Vaudois reviennent sur leur voyage chaotique

Des Vaudois qui ont quitté Lyon en train dimanche à 18h30 ne sont arrivés à Lausanne que le lendemain à 5h du matin. AFP

Dimanche soir, quelque 300 passagers à bord du TER, reliant Lyon à Genève, ont été bloqués plusieurs heures à Virieu-le-Grand, dans l’Ain (F), à cause de la chute d’arbres sur les voies. Deux Vaudois reviennent sur leur voyage chaotique qui a duré plus de dix heures.

Partie de Lyon à 18h34, Ana* n’est arrivée chez elle, à Lausanne, que lundi vers 5h du matin. Même si elle comprend la difficulté de mettre en place un dispositif de transport de substitution efficace dans un contexte d’intempéries, elle dénonce la désorganisation de la SNCF.

Près d’une heure après le départ, le TER s’est immobilisé vers 19h30. «On nous a annoncé un retard de 20 minutes, ensuite de 30 minutes, puis 40 minutes, que l’équipe d’intervention arriverait à 22h et que le départ du train aurait lieu à 22h30. Je fais partie des passagers qui sont restés dans ce train jusqu’à 1h45 du matin», soupire Ana.

Faire ses besoins en plein air dans le noir et le froid

«Les WC étaient hors service avant l’arrêt. C’est un contrôleur qui me l’a annoncé peu après le départ quand j’ai voulu aller aux toilettes. Dès l’arrêt, le chauffage et l’électricité d’appoint (les prises et les lampes des sièges) ont été désactivés mais l’éclairage principal a été maintenu», explique la Lausannoise de 40 ans. «Pour se soulager, il fallait descendre du train au milieu de la nuit, traverser les rails, accompagné de gendarmes, faire ses besoins derrière le train, dans l’obscurité totale, par un froid glacial et des rafales de vent», renchérit-elle.

Communication défaillante

Selon Ana, pour atteindre le bus, «il fallait d’abord marcher environ 1km le long des rails dans l’obscurité totale avant de monter dans des vans de sapeurs pompiers pour atteindre les bus». La quadra dénonce aussi une communication défaillante. «Durant tout le trajet à pied, nous ne savions pas si l’on partait pour Genève ou si on retournait à Lyon. Un employé de la SNCF a émis l’hypothèse que nous allions passer la nuit dans des logements d’urgence.»

Chauffeur perdu

Une fois dans le car, le voyage chaotique a continué de plus belle pour Ana et ses compagnons d’infortune. «Un conducteur a révélé que la SNCF avait donné aux chauffeurs de bus une mauvaise localisation. Ce qui fait qu’ils ont attendu plus d’une heure sur un parking qui n’avait rien à voir avec l’endroit où le train était immobilisé. Ensuite, pendant le trajet, il a été obligé de faire des détours car plusieurs routes étaient fermées à cause des intempéries. Nous sommes arrivés à Genève peu après 4h du matin. «Je me suis rendue au travail sans avoir pu dormir de la nuit. J'ai quand-même pu compter avec la solidarité de ma direction et faire une journée de travail plus courte», ajoute la Lausannoise.

Prendre congé pour récupérer du voyage

Lucien*, un informaticien vaudois de 37 ans, a voyagé dans les mêmes conditions qu’Ana. Selon lui, au début de la longue période d’immobilisation du train, «un contrôleur a indiqué que la SNCF refusait de mettre en place un service de bus de substitution car la priorité était de réparer les caténaires et dégager les obstacles sur la voie dans l’optique de poursuivre le voyage en train». Arrivé à Lausanne vers 5h du matin seulement, Lucien s’est vu obligé de prendre une demi-journée de congé afin de pouvoir récupérer un peu de son exténuante et incroyable odyssée de plus de dix heures.