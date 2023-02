Valais : Train de fans genevois attaqué: un ultra du FC Sion condamné

Des supporters du club de foot valaisan avaient lancé des pétards, cailloux et bouteilles en verre contre un wagon qui ramenait les Servettiens au bout du lac, l’été dernier. L’un d’eux a été jugé.

Le soir 30 juillet dernier, après un match nul entre le FC Sion et le Servette FC, à Saxon (VS), plusieurs individus avaient alors lancé des pétards, cailloux et bouteilles en verre contre un train qui ramenait les supporters genevois au bout du lac. L’un d’eux, quadragénaire, a reconnu avoir placé de la poudre issue de feux d’artifice sur les rails. Il vient d’être condamné par le Ministère public valaisan, rapporte «Le Nouvelliste».