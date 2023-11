Train: Des voleurs de câbles perturbent les liaisons TGV

La circulation des trains a été totalement interrompue mardi matin, entre Dijon et Paris, à la suite de «vols de câbles près d’Aisy dans l’Yonne», a précisé la SNCF sur son site internet. Les TGV de la ligne Belfort-Besançon-Dijon-Paris ont été impactés ainsi que ceux vers et en provenance de Lausanne. Sur l’horaire des CFF, on voit qu’une liaison TGV à destination de Lausanne, depuis Paris, a été supprimée tandis que d’autres ont été déviées par Bâle. Idem dans le sens inverse. Les liaisons de et vers Genève n’ont pas été impactées.