Application des CFF

Train en retard? On peut le savoir avant d’arriver à la gare

Comme promis, les CFF ont activé une nouvelle fonction sur leur app. Elle avertit les usagers assez tôt si leur trajet connaît des perturbations.

Par exemple, un pendulaire qui rentre du boulot de Lausanne à Genève, chaque jour, avec le train de 18 h 12, peut facilement enregistrer son horaire dans l’app. Comme le train circule de Brigue à Genève, si du retard est déjà constaté plus tôt sur la ligne avant d’arriver à Lausanne, l’utilisateur recevra un push pour l’informer que son train ne sera pas là à l’heure. L’app peut aussi informer les voyageurs d’un changement de voie ou d’une annulation pure et simple du train. Elle indiquera alors quelles sont les autres relations possibles.

Usage simple

Concrètement, la manipulation est facile. L’app se met généralement automatiquement à jour sur les smartphones de ceux qui l’utilisent et la fonction est activée. Pour en avoir le cœur net, il faut aller dans «Réglages», puis «Notifications» et choisir ensuite à quels pushs on souhaite s’abonner.

Pour les billets individuels achetés sur l’app, il n’y a plus d’autre démarche à entreprendre. Le voyage est automatiquement enregistré et les notifications sont envoyées quand il y a lieu.

Pour les détenteurs d’abonnement, il faut soi-même entrer le voyage prévu. La fonction est idéale pour ceux qui ont des horaires réguliers et savent à l’avance quel train ils comptent prendre. Pour les autres, on peut soit y aller au pif, soit se passer de la fonction et, comme à son habitude, sauter dans le premier train qui passe après la sortie du bureau. «Nous développons et améliorons cette fonctionnalité en continu», précisent toutefois les CFF dans leur communiqué explicatif.