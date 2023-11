Train: Pas de retour à la normale avant septembre 2024 au Gothard

Depuis le déraillement d’un convoi de marchandises le 10 août 2023 , les CFF travaillent sans relâche dans le tunnel de base du Saint-Gothard. Quotidiennement, jusqu’à 80 collaboratrices et collaborateurs des CFF et d’entreprises tierces travaillent sur le site. Depuis la fin du mois de septembre, certains trains de voyageurs peuvent aussi emprunter à nouveau le plus long tunnel ferroviaire au monde le week-end.

Aujourd’hui, les épaves sont enlevées et les CFF peuvent planifier les réparations. Les dommages provoqués par l’accident sont bien plus graves que ce qui avait initialement été imaginé. La voie ferrée doit en effet être entièrement remplacée sur 7 kilomètres et pas seulement sur de petits tronçons. De plus la porte de la diagonale endommagée, deux aiguilles à grande vitesse, ainsi que de nombreux autres équipements déterminants pour la sécurité et l’exploitation doivent être remplacés. Les travaux de réparation prendront donc bien plus de temps que ce qui avait été prévu initialement. En l’état actuel des connaissances, les CFF pensent que les deux tubes du tunnel de base du Saint-Gothard ne pourront être de nouveau entièrement utilisables que dans le courant du mois de septembre 2024.