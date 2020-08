Royaume-Uni

Traînée sur plus de 20 mètres lors d’un car-jacking

Un homme a écopé de six ans de prison à la suite d’un vol de voiture l’automne dernier dans la banlieue de Birmingham. La vidéo de son méfait a été diffusée lors du procès.

La trentenaire a été traînée sur plus de 20 mètres avant de lâcher prise. Elle s’en est sortie avec des blessures mineures et a été capable de fournir une description détaillée du voleur. Paul Harvey a ainsi été arrêté quelques heures plus tard par la police locale, qui précise dans un communiqué que l’homme a déjà un long casier judiciaire.