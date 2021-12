Arc lémanique : Trains annulés en raison d’un accident de personne

En raison d’un incident survenu ce jeudi entre Genève et Genève-Aéroport, plusieurs rames ont été supprimées.

Un certain nombre de trains ont été annulés ce jeudi matin sur l’arc lémanique. En cause, un accident de personne survenu aux alentours de 9h entre Genève et Genève-Aéroport.