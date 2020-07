Transports

Trains Coppet- Genève supprimés: pas assez de pilotes

Plusieurs suppressions ont eu lieu sur la ligne du Léman Express mercredi. La régie fédérale a massivement engagé pour pallier le problème.

Mercredi, les passagers de la ligne du Léman Express ralliant Coppet à Genève ont subi plusieurs suppressions de trains. En cause? Le manque de personnel CFF habilité à piloter un train. «Ce problème existe depuis plusieurs mois. Nous avons commis des erreurs de planification et n’avons pas été assez ambitieux sur l’engagement des mécaniciens, indique Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. Pour le résoudre, nous avons très fortement augmenté les recrutements. Près de 340 mécaniciens seront en formation d'ici à l'automne, soit 10% du personnel de conduite.» La formation dure une année. Les effets de ces recrutements ne se feront donc pas sentir avant l’an prochain. Des suppressions ponctuelles sont ainsi à prévoir. «Il faudra compter avec une réduction de l’offre entre Genève et Coppet jeudi, annonce Frédéric Revaz. Les trains circuleront à la cadence à la demi-heure au lieu du quart d’heure.»