Trafic ferroviaire : Trains de nuit: il faut mieux tenir compte de la Romandie

L’association actif-trafiC soutient les propositions des CFF d’étendre les trains de nuit. Mais selon elle, les liaisons depuis la Suisse romande vers le sud de l’Europe sont négligées.

Le train de nuit "Nightjet" relie les villes de Zuerich et Vienne en Autriche.

Les CFF ont annoncé leur intention de reprendre les liaisons Zurich-Amsterdam, Zurich-Leipzig, Zurich-Dresde, Zurich-Rome et Zurich-Barcelone dans les années à venir. actif-trafiC considère que ce changement d’orientation est salutaire, mais il faudra aller plus loin, et surtout mieux prendre en considération la Suisse romande, écrit l’association jeudi dans un communiqué.