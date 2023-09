Trains de nuit: «Sous-booking» contre les couchettes annulées à la der

Les voyages en train de nuit font râler nombre de clients qui se retrouvent à voyager assis au lieu de couché. Sabina Bobst

«Après une bonne nuit de sommeil à bord, vous arrivez en pleine forme au cœur des plus belles villes d’Europe.» C’est ce qu’annoncent les CFF sur internet pour vanter les trains de nuit et leur partenariat avec les chemins de fer autrichiens ÖBB. Mais la réalité est bien différente. Comme de nombreux voyageurs avant lui, le Fribourgeois Jérôme Chopard en a fait l’amère expérience.

En effet, ce joueur de l’équipe suisse de tchoukball des plus de 40 ans s’est rendu avec un collègue en train de nuit à Prague, via Vienne, pour les championnats du monde de sa discipline début août. «Nous sommes écoresponsables et nous avons décidé de prendre des couchettes pour arriver reposés.» Mais dans le train qui l’emmène à Zurich, il réalise que son wagon-lit sera remplacé par un wagon avec seulement des places assises. Impossible de changer. Adieu le repos espéré. Cerise sur le gâteau: le train connaît un retard de plus de deux heures.

«En parlant avec le personnel, qui a un discours bien rodé face aux passagers en colère, on ne peut que penser à du surbooking», critique-t-il. «On vend des couchettes dans un wagon-lit qu’on sait qu’on n’aura pas et on rembourse ensuite la différence. Et ainsi, on a quand même vendu des places assises», avance-t-il. «Nous, nous n’aurions jamais pris le train si nous avions su qu’il n’y aurait pas de couchettes». Jérôme Chopard jure que c’est en tout cas la dernière fois qu’il prend un train de nuit. «Plus jamais! Car en plus, c’est cher.»

Du «sous-booking» cet automne

Sa mésaventure a été vécue par bien d’autres clients cet été. Mais les CFF réfutent tout surbooking. «Les CFF sont insatisfaits de la situation et s’en excusent», selon leur porte-parole Sabine Baumgartner. Mais ils tentent d’améliorer la situation en faisant au contraire du «sous-booking». «En vue des vacances d’automne, nous ne vendons justement pas toutes les places disponibles afin d’avoir plus de marge pour replacer des clients ailleurs dans le train s’il y a un wagon en panne.»

Et d’expliquer que la réserve de voitures de remplacement est très limitée actuellement en raison de la forte demande. «Nous disposons de moins de voiture-lits et de voiture-couchettes que d’habitude. Si l’une d’elles est supprimée en raison d’une panne, elle ne peut parfois pas être remplacée.» En cause: la révision des wagons par l’exploitant ÖBB, qui a pris du retard. «De plus, il y a un retard dans la livraison de nouveaux trains de nuit. Comme ceux-ci sont presque tous complets en ce moment, les voyageurs ne peuvent pas être répartis dans d’autres voitures du même train.»