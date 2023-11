Trains: Les CFF réclament 1,6 milliard de plus à la Confédération

Les CFF menacent de fermer des lignes et préviennent d’un risque de davantage de pannes et de perturbations.

Menaces pour la sécurité et hausse des pannes

Et les CFF mettent en garde contre les conséquences si l’on n’accède pas à leur demande. Un sous-financement structurel conduirait à une infrastructure qui ne serait disponible que de manière limitée. Concrètement, il pourrait y avoir par exemple des fermetures de lignes ou des tronçons sur lesquels il faudrait rouler plus lentement. La sécurité serait également affectée si les gares, déjà surchargées, ne pouvaient pas être aménagées. À cela s’ajouterait une hausse des perturbations et des pannes dues à des installations vieillissantes.

Les CFF citent aussi des mesures concrètes auxquelles ils devraient sans doute renoncer faute de moyens. Et d’évoquer l’allongement des quais, notamment entre Genève et Coppet, qui permet de faire circuler des trains plus longs; ils évoquent aussi l’abandon de mesures pour augmenter le nombre de trains sur les lignes très fréquentées, notamment entre Genève et Morges et Neuchâtel et Bienne. En outre, la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des personnes handicapées pourrait être retardée jusque vers la fin des années 2030.