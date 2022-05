Fribourg : Trains remplacés par des bus la nuit durant cinq week-ends

Les CFF augmentent la capacité de la gare de Fribourg. Les quais seront rallongés, rehaussés et mis en service l’un après l’autre.

Dans le détail: les trains des lignes régionales S30 (Fribourg – Yverdon-les-Bains) et S20/21 (Fribourg – Neuchâtel/Morat) sont remplacés par des bus entre Fribourg et Givisiez; les trains entre Romont et Fribourg sont supprimés (avec bus de remplacement entre Bulle/Romont et Fribourg); ainsi que les trains BLS de la S1 (Fribourg – Thun entre Fribourg et Guin).