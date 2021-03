Haute-Savoie : Trains remplacés par des bus… trop gros pour le tunnel

Les navettes envoyées pour prendre en charge les élèves devant effectuer Chamonix-Vallorcine n’ont jamais pu faire le trajet: les mairies des deux localités ont fini par les rapatrier en mettant les particuliers à contribution pour du covoiturage.

Quand ça ne veut pas… Les habitants de Vallorcine, village de Haute-Savoie situé à la frontière avec la Suisse sur la route Martigny (VS)-Chamonix (F) sont habitués à voir la circulation perturbée par les chutes de neige ou les risques d’avalanches. Quand le col de Montets est fermé, les véhicules peuvent emprunter le tunnel ferroviaire pour rallier Chamonix et sa vallée. Et, souvent, les habitants choisissent simplement de s’y rendre en train.

Mais lundi, les choses se sont compliquées en fin de journée, rapporte «Le Dauphiné libéré» . Pour pallier une éventuelle coupure du trafic ferroviaire, la neige continuant à tomber en abondance, les collégiens et lycéens de Vallorcine scolarisés à Chamonix ont été libérés avant la fin de cours. Mais le train qu’ils devaient prendre n’est jamais parti, à cause d’une panne électrique.

La SNCF a donc rapidement affrété des navettes de remplacements pour rapatrier les élèves. Sauf que le prestataire ne connaissait pas les contraintes du tunnel ferroviaire des Montets et les véhicules envoyés étaient trop larges et trop longs. Le temps qu’il fasse venir des bus mieux adaptés, les élèves avaient regagné leur domicile grâce à des particuliers à qui les autorités de Vallorcine et de Chamonix avaient demandé de faire du covoiturage. Une option qui a aussi permis de véhiculer les personnes qui devaient faire le trajet inverse.