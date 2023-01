Vaud : Trains supprimés ce week-end entre Cully et Vevey

Avant de partir, il est conseillé de bien vérifier. Des travaux d’entretien des voies sont en cours entre Lausanne et Vevey. Dans ce cadre, plusieurs horaires de trains sur la ligne du Simplon (Genève-aéroport – Brigue) seront modifiés ce week-end. En trafic régional, certains trains du RER Vaud seront même supprimés entre Cully et Vevey, et remplacés par des bus. De plus, certains temps de parcours seront prolongés. Pour informer les voyageurs, des affiches seront disposées dans les gares et des annonces seront diffusées par haut-parleur. En marge du site des CFF, il est possible de se renseigner par téléphone au 0848 44 66 88 (CHF 0,08/min). Plus d’infos sur www.cff.ch/travaux-romandie.