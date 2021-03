CFF : Un train déraille, la ligne Lausanne-Palézieux coupée

Une perturbation du trafic ferroviaire est en cours ce vendredi matin. Un service de bus a été mis en place.

Suite au déraillement d’un train de chantier, qui n’a heureusement pas fait de blessés, les trains entre La Conversion et Lausanne ont été supprimés pour une durée indéterminée, ont communiqué les CFF vendredi aux alentours de 6h30. Un glissement de terrain en serait la cause. Un service de bus a été mis en place.

Les voyageurs de la ligne Genève-Lausanne pour Berne, Zurich, Lucerne et Bâle doivent se résoudre à voyager via Bienne. Ceux qui se rendent à Payerne et Fribourg voyagent via Yverdon-les-Bains.