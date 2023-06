Vaud: Perturbations ferroviaires pour le bien du nouvel aiguillage

À Vufflens-la-Ville (VD), les travaux de construction d’un nouvel aiguillage se poursuivent. Dans le courant du mois de juin, ceux-ci engendreront des perturbations entre Cossonay-Penthalaz et Bussigny (VD). En effet, du samedi 10 juin à 2h30 au lundi 12 à 4h, et du samedi 24 juin à 2h30 au lundi 26 à 4h, il faudra s’attendre à des suppressions de trains, des modifications d’horaire et de correspondances.

Pendant ces phases de travaux intensifs, les CFF invitent les voyageurs à destination ou en provenance d’Olten, Zurich et Bâle, à voyager via Fribourg/Berne, et de consulter l’horaire en ligne pour plus d’informations.