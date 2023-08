Trains: Trafic ferroviaire interrompu sur la ligne Lausanne-Payerne

Plus aucun train ne circule sur les lignes S8 et S9.

Le trafic ferroviaire sur la ligne Lausanne - Payerne est interrompu entre Palézieux et Moudon, annoncent ce mardi les CFF. Tous les trains sont supprimés sur les lignes S8 et S9. En cause, un dérangement technique aux installations ferroviaires. La perturbation doit durer au moins jusqu’à midi, précisent-ils sur leur site internet.