Zurich : Trait bleu à la craie sur pneus de vélos: l’énigme dévoilée

Cette règle est semble-t-il peu connue du grand public. Et c’est là que le bât blesse, estime Mikael Sottile, propriétaire du magasin de vélos «Veloschmiede». «Si les cyclistes ne connaissent pas cette réglementation et que des vélos «disparaissent», enlevés par des collaborateurs de la ville, ils les déclarent comme volés auprès de l’assurance.» Surviennent alors beaucoup de tracas liés à la paperasse.

Un système rodé

«Si les vélos bougent, les marques bleues disparaissent et le vélo peut continuer à se garer sur le trottoir.» Si, après un mois, le marquage bleu est toujours visible, la ville a le droit d’emmener le vélo. «Nous testons actuellement l’utilisation d’autocollants portant l’inscription «Cherchez-vous votre vélo?» ainsi qu’un code QR», explique Daniel Eberhard. Ce lien renvoie les propriétaires de vélos sur le site web de la ville de Zurich. «On peut s’y enregistrer, saisir ses données et lancer une recherche pour son vélo.»

Chaque endroit a sa pratique

Si un cycle doit être saisi, un autocollant est apposé quelques semaines avant pour indiquer qu’il sera enlevé. C’est ensuite la société coopérative Démarche qui organise le stockage et la commercialisation des vélos abandonnés sur le domaine public de la ville. Dans un premier temps, des photos sont diffusées sur le site styyle.ch pour que leurs propriétaires puissent les récupérer. Cette diffusion est faite durant trois à six mois selon la valeur de l’engin. À l’issue de cette période, les cycles sont mis en vente dans le réseau de la société coopérative à but non lucratif.