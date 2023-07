France: Traité comme un terroriste, un écolo suisse a eu gain de cause

De violents affrontements ont opposé manifestants et gendarmes en mars, à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres (F).

C’était une affaire bien embarrassante pour la France et la Suisse. Lou*, un militant écologiste suisse, avait été arrêté en mars, en marge de la grande manifestation contre les réservoirs d’eau de Sainte-Soline dans le département des Deux-Sèvres (F). L’homme a même été maintenu en détention pendant cinq nuits avant d’être reconduit par avion en Suisse, menotté et escorté par trois policiers français. Selon les informations du quotidien «Le Monde», ce militant aurait été signalé à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) par le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Mais contactées par «20 minutes», les autorités suisses avaient démenti avoir transmis le moindre signalement.

Une audience prévue le 12 juillet au Tribunal administratif de Paris pour statuer sur l’interdiction administrative de territoire prise à l’encontre de Lou* n’a pas eu lieu. Et pour cause Me Camille Vannier, l’avocate de Lou, a appris le jour-même que l’arrêté ministériel avait été abrogé le 11 juillet sans aucune explication officielle. Par conséquent, Lou* est désormais libre de se rendre et de circuler librement sur le territoire français. L’Etat français devra, en outre, lui verser un montant de 1200 euros pour ses frais de défense.