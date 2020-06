il y a 1h

VAUD

Traité de «facho», il quitte la Jeunesse socialiste pour l’UDC

Un jeune militant et secrétaire de parti est passé dans le camp politique adverse en oubliant de démissionner.

de Frédéric Nejad Toulami

1 / 1 Le président de l’UDC d’Yverdon (à droite) a dévoilé avec ses photos le transfuge d’Elias Sottas (qui a demandé que son visage soit caché). dr

«J’ai quitté de mon plein gré le Parti socialiste, en mars, et maintenant la Jeunesse socialiste vaudoise, car je souhaite me tourner vers les racines agrariennes, défendues par l’UDC.» Celui qui parle ainsi se nomme Elias Sottas. Âgé de 17 ans, cet horloger de formation a été membre actif du syndicat Unia, puis secrétaire de la section du Parti socialiste (PS) à Pully (VD) depuis 2019, et jusqu’à présent membre de la Jeunesse socialiste vaudoise (JSV). Ce jeune était même présenté dans un journal régional en 2018 comme un militant bourré d’ambition avec le Conseil national en ligne de mire.

Elias Sottas avait déjà fait parler de lui en décembre 2019, après avoir insulté et convié des identitaires genevois à une baston dans la cour d’un établissement scolaire lausannois. Le jeune socialiste avait expliqué son attitude en raison d’une lettre anonyme de menaces qu’il aurait reçue chez lui et ses parents par courrier, mais il était incapable de produire l’enveloppe avec le sceau postal de l’envoi. Il avait porté plainte en janvier dernier, encouragé par le Parti socialiste vaudois qui disait le soutenir tout en ne cautionnant pas son attitude agressive.

La justice vaudoise a classé cette plainte sans suite, a admis Elias Sottas vendredi passé, faute de preuve. L’affaire ne serait pas totalement close mais il ne souhaite plus en parler. Et ses rapports avec ses camarades de partis se sont dégradés avec les mois. «À mesure que j’exprimais mes idées, je me faisais traiter de facho, dénonce-t-il. Le débat n’est pas possible au sein du PS et des JS où ça vire vite en procès de Moscou.» Jeudi dernier, il s’est rendu à Payerne au Congrès de l’UDC vaudoise, invité par le président de la section d’Yverdon-les-Bains, Ruben Ramchurn. Celui-ci a ensuite dévoilé sur Facebook l’adhésion d’Elias Sottas à son parti ce soir-là, alors qu’il n’avait pas encore démissionné de la JSV. Certains Jeunes socialistes l’ont d’ailleurs interpellé à ce sujet sur les réseaux sociaux en fin de semaine passée.

Du jamais vu à la Jeunesse socialiste vaudoise

Porte-parole de la JSV, Léon de Perrot nous déclarait vendredi passé avoir appris ce transfuge par les photos postées sur Facebook la veille. «La Jeunesse socialiste vaudoise tiendra une assemblée extraordinaire à ce sujet le 7 juillet car selon nos statuts, la double affiliation à deux partis différents n’est possible qu’avec le PS; il risque ainsi l’exclusion», explique Léon de Perrot, qui estime que c’est du jamais vu! Il affirme que le débat d’idées diverses est possible et dit regretter cette situation car Elias Sottas aurait pu et dû démissionner de la JSV avant son adhésion aux Jeunes UDC vaudois. «Ses récentes prises de position sur l’armée et contre le GSsA ont déplu, explique le porte-parole de la JSV, ainsi qu’un statut sur Facebook un jour intitulé White lives matter».