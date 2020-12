Dans ce sketch, le youtubeur de 33 ans se moque du fait que l’actrice britannique Lashana Lynch reprendra le matricule 007 jusqu’ici tenu par le célèbre agent secret dans la suite de la saga. «Le prochain personnage de James Bond, Agent 007, sera incarné par une femme renoi, lance-t-il sur scène. Est-ce qu’on est pas en train d’aller trop loin dans la lutte contre le racisme? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ca va pas du tout. Je suis pas d’accord, ok? James Bond, c’est un personnage, on l’aime comme ça, vous l’aimez comme ça. On peut pas le changer du jour au lendemain pour un quota.» Outrée par cette blague, la chanteuse Yseult a aussitôt réagi sur Twitter. «Commentaire raciste, misogyne en toute impunité, normal Norman», a-t-elle écrit. Plusieurs autres personnes, tout aussi choquées, ont rejoint son avis.