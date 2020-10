Positif au Covid : Traité par un médicament expérimental, Trump garde le «moral»

Le médecin de la Maison-Blanche a fait le point sur l’état de santé du président américain vendredi. «Fatigué», il a reçu un traitement à base d’anticorps de synthèse.

Le président américain Donald Trump est soigné par un traitement expérimental contre le Covid-19, des anticorps de synthèse, et souffre de fatigue, a annoncé le médecin de la Maison Blanche vendredi sans donner plus de détails sur les symptômes du président. «Cet après-midi, le président continue à souffrir de fatigue mais a le moral», a déclaré Sean Conley, le médecin du président, dans un communiqué. Il a indiqué qu’il lui avait été injecté une dose du cocktail expérimental développé par la société de biotechnologie Regeneron, et qui a donné des résultats préliminaires encourageants dans des essais cliniques sur un petit nombre de patients. Il a reçu la plus forte dose, 8 milligrammes.