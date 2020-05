Meghan Markle

Traitée de diva insupportable

La duchesse de Sussex Meghan Markle a laissé un mauvais souvenir à un caméraman et à un photographe qui ont collaboré avec elle quand elle était actrice.

La mauvaise réputation que traîne Meghan Markle depuis qu’elle a épousé le prince Harry n’est pas près de s’atténuer. Deux hommes travaillant dans le cinéma, qui l’ont côtoyée quand elle était actrice, ont dressé un portrait peu flatteur de la duchesse de Sussex. L’un d’eux, un cameraman qui a gardé son anonymat, a raconté au «Daily Mail» qu’il avait travaillé avec elle sur le tournage de la série «Suits», à Toronto. La comédienne était déjà considérée comme «difficile». «Il fallait lui prévoir du champagne de qualité, des fleurs sur le plateau et ne jamais la photographier quand elle se faisait maquiller, raconte-t-il. Les gens m'ont dit : «Tiens-toi prêt parce que c'est quelque chose.» Ils avaient l'habitude de l'appeler «la princesse». Quand je l'ai vue, je ne savais pas qui elle était et elle jouait les divas à cause de son attitude, sa façon de parler aux gens et les règles qu’elle imposait.» En plus, Meghan arrivait souvent sur le plateau avec une casquette en cachant son visage comme si elle voulait se protéger des paparazzi. «C’était une sorte de caricature de quelqu’un jouant la superstar», se souvient-il.