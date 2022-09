Nicki Minaj attaque en justice une blogueuse

Nicki Minaj : Traitée de droguée, elle attaque en justice une blogueuse

Outrée, Nicki a réagi deux jours plus tard sur Twitter en déclarant qu’elle traînerait en justice tous les blogueurs qui tiendraient des propos diffamatoires dirigés contre elle. L’interprète de «Super Bass» a déposé une plainte contre Nosey pour diffamation et lui réclame 75’000 dollars de dommages et intérêts. «Lorsque cette affaire sera terminée, cette femme ne sera plus autorisée à utiliser le nom Nosey Heaux, car nous lui retirerons sa marque et elle n’aura pas assez d’argent pour payer le jugement. Toute autre personne qui répand des mensonges sur Nicki subira le même sort», a déclaré l’avocat de Nicki à TMZ. Ironique, l’artiste a également tweeté qu’elle espérait que Nosey puisse se payer un «avocat de premier ordre» pour leur bataille juridique. À la suite de ses attaques, la youtubeuse voit sa vie bouleversée. Elle a déclaré sur Twitter que Nicki était «une déséquilibrée» qui la harcelait maintenant sur Instagram, et qu’elle encourageait ses fans à lui envoyer des menaces de mort.