ONU: «Traitement inhumain» des détenus de Guantánamo

«La totalité de toutes ces pratiques et négligences (…) ont notamment des effets aggravants cumulatifs sur la dignité, les libertés et les droits fondamentaux de chaque détenu, et cela équivaut, selon moi, à des traitements cruels, inhumains et dégradants en cours, en vertu du droit international», a-t-elle précisé lors d’une conférence de presse. «La fermeture de cet établissement reste une priorité», a-t-elle ajouté, saluant «l’ouverture et la volonté des États-Unis de montrer l’exemple» en permettant cette visite.