Vaud: Traités de «bâtards» par une députée, les policiers portent plainte

L’information a été récemment révélée par «20 minutes». Et depuis, la polémique liée à une inscription insultant la police arborée par la députée Mathilde Marendaz (EaG) ne désenfle pas. L’Association professionnelle des gendarmes vaudois (APGV) a saisi la justice. «Choqués par le fait qu’une députée au Grand Conseil vaudois pose masquée avec une pancarte sur laquelle on peut lire l’acronyme «ACAB», soit «Tous les policiers sont des bâtards» en anglais, nous dénonçons l’irrespect d'une élue envers l’institution qui assure la sécurité collective de la population vaudoise». Pour l’APGV, l’acronyme ACAB est «un appel à la haine». La faîtière des gendarmes vaudois dénonce également ce qu’elle appelle «l’absence de remords» de la députée.

«Juste un slogan!»

Contactée par «20 minutes», Mathilde Marendaz avait expliqué ainsi son geste: «C’est juste un slogan. Bien entendu, je ne pense pas que tous les policiers soient des bâtards! Je suis même convaincue que la majorité d’entre eux font leur travail du mieux possible. La police a des armes et des pratiques tuantes, malheureusement utilisées pour des délits de faciès.» Sur ce point, l’APGV dément fermement. «La grande majorité des interventions se font après un appel au 117. En tant que bras armé de l’ É tat, parfois, nous devons agir par la force mais toujours avec l’objectif de la proportionnalité afin de rétablir l’ordre et la sécurité», a réagi Sébastien Baumgartner, membre du comité directeur de l’APGV.