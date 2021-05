Suisse - Traités internationaux: le peuple n’a pas à se prononcer automatiquement

L’UDC pas d’accord

Seule l’UDC était favorable à cette solution. «Un nombre croissant de domaines de l’État, de l’économie et de la société sont influencés ou réglementés par le droit international public. Il est donc central aux yeux de notre groupe que ces règles internationales bénéficient toujours d’une légitimité démocratique suffisante», a ainsi souligné le Vaudois Michaël Buffat. «Cette modification renforce la participation au débat démocratique et cette procédure empêchera que, pour des motifs d’opportunité politique, les autorités tentent de renoncer à un référendum obligatoire», a-t-il insisté. Il est nécessaire de définir, dans la Constitution, quels traités doivent être sujets au référendum obligatoire, a plaidé lui aussi Gregor Rutz (UDC/ZH).

«Pas nécessaire d’agir»

«Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire d’agir en pratique», a ajouté la Verte tessinoise Greta Gysin. «Notre système connaît depuis longtemps un droit constitutionnel non écrit qui nous donne la possibilité de soumettre un traité international à l’approbation du peuple et des cantons si nous le jugeons nécessaire». En outre, selon elle, «contrairement aux intentions, aucune valeur ajoutée ne serait créée par rapport à la situation actuelle et l’insécurité juridique demeurerait.» Et d’ajouter: La proposition en discussion ne renforce pas les droits politiques ni la démocratie mais le principe de la majorité des cantons sur celui de la majorité du peuple, comme si une décision prise à la double majorité était plus démocratique que celle prise par la majorité du peuple».