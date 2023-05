horaire CFF 2025: Trajets rallongés et correspondances déplacées pour absorber les travaux

20min/Marvin Ancian

L’utilisation du réseau ferroviaire romand avait atteint sa limite, il fallait donner du mou. Réunis vendredi, les CFF et les cantons romands ont annoncé avoir fini par se mettre d’accord sur les principes généraux du nouvel horaire en vigueur, dès 2025, qui implique plusieurs changements importants pour les passagers.

Principales conséquences: le rallongement de certains temps de parcours et des correspondances déplacées sur Renens et Palézieux. De plus, la ligne Neuchâtel-Genève sera coupée par un changement supplémentaire hors des heures de pointe. Une nouvelle correspondance entre Berne et le Valais a par ailleurs été imaginée via le «train des vignes», en visant directement Vevey pour éviter le nœud de Lausanne, déjà surchargé. «Cela ne signifie pas qu’il y a moins de trains à Lausanne, mais que les correspondances idéales sont calculées dans d’autres gares», a détaillé David Fattebert, directeur régional des CFF pour la Suisse romande.

Seule amélioration notable: la ligne du Pied-du-Jura passera à une cadence à la demi-heure.

L’Ouest lausannois se réjouit également de ces changements, qui connecteront la toute nouvelle gare de Renens et son agglomération en pleine expansion aux grandes lignes. De quoi offrir aussi une connexion facilitée notamment à l’Unil et l’EPFL, délestant ainsi le métro M2 lausannois entre la gare et le Flon, puisque les étudiants utiliseront davantage le M1.

Objectif ponctualité et chantiers

«Avec la hausse du nombre de passagers, les travaux ou encore le changement de certaines normes techniques, on perd des secondes: nos temps de trajets effectifs dépassent déjà ceux qui avaient été calculés dans les années 2000, et qui sont toujours appliqués, a expliqué le patron des CFF, Vincent Ducrot. Il fallait donc adapter les horaires, afin de pouvoir rester ponctuels.»

La ponctualité est en effet un des grands objectifs de cette refonte. «La Suisse romande connaît 40% de trains en retard de plus que la Suisse alémanique», a rappelé le Conseiller d’État fribourgeois Jean-François Steiert qui représentait les cantons romands.

Deuxième but: laisser de la marge pour les nombreux chantiers ferroviaires que connaît la Suisse romande actuellement, après des décennies de retard. Or, avec peu de possibilités de dévier des lignes pendant les travaux de renouvellement des voies, ceux-ci ont un impact plus grand sur l’horaire.

Appel lancé à la Confédération

CFF et Cantons semblent donc être arrivés au maximum de ce que le réseau actuel et les contraintes d’entretien permettaient. Ces derniers en appellent maintenant à la Confédération pour assurer les coûts des mesures de substitution liées aux travaux, mais aussi le financement rapide des gros chantiers eux-mêmes. Ils appellent également une flexibilité dans les dossiers, afin d’éviter de rallonger les procédures. Les sept ministres des cantons de Suisse occidentale rencontreront lundi le conseiller fédéral Albert Rösti sur ce sujet.

«Cet exercice acrobatique démontre le retard important» pris en Suisse romande, regrette l’association OuestRail, qui défend les intérêts ferroviaires de la Suisse occidentale. Elle salue la solution trouvée, décrite comme «la moins mauvaise possible» par Jean-François Steiert, mais parle toutefois d’«urgence ferroviaire» pour tous les projets dépassant le simple renouvellement des infrastructures.