Amérique centrale: Transfert d’un contingent de 2000 gangsters au Salvador

Prison gigantesque

«Guerre contre le crime»

Les images transmises par Nayib Bukele montrent de nombreux prisonniers enchaînés, portant des tatouages, signes de leur appartenance aux deux principaux gangs de la Mara Salvatrucha (MS-13) et du Barrio 18, torse nu et pieds nus, revêtus seulement d’un caleçon blanc. En dépit des critiques des ONG de défense des droits humains pour les abus commis, la «guerre contre le crime» vaut au président Bukele une écrasante popularité.

«Ont été violés les droits à la liberté, au procès équitable, au droit d’être défendu et d’être jugé par un juge indépendant et impartial», selon Abraham Abrego, un dirigeant de Cristosal. Le régime d’exception permet des arrestations sans mandat et plus de 64’500 personnes ont été arrêtées depuis un an.