Genève: Transfert illégal d’images pornos en hausse chez les mineurs

Envoyer des images de pornographie à des potes quand on a moins de 16 ans, ou télécharger des contenus sexuels avec animaux, violences ou mineurs: ces infractions sont en hausse et inquiètent les forces de l’ordre. Au bout du lac, ce type de délits a bondi chez les mineurs de 85% l’an passé, soit 40 cas. Il y a dix ans, seuls deux avaient été signalés, relate la « Tribune de Genève ».



Le président du Tribunal des mineurs relève qu’il y a «surtout davantage de cas qui sont dénoncés» et détaille: il s’agit principalement de jeunes de plus de 14 ans qui s’échangent des images sur WhatsApp. Le problème concerne également les «nudes», soit des images de nudité réalisées en privé. Si celles-ci sont autorisées entre 16 et 18 ans tant qu’elles ne s’échangent pas au-delà du couple, elles sont interdites pour les plus jeunes, et même s’il s’agit de clichés d’eux-mêmes. Des associations constatent qu’il existe encore beaucoup d’ignorance dans le domaine.