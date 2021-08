WhatsApp : Transfert possible des conversations entre iOS et Android

Le service de messagerie WhatsApp a confirmé l’arrivée d’une fonctionnalité réclamée par ses utilisateurs.

Il n’était jusqu’ici possible de transférer l’historique des discussions qu’entre appareils utilisant le même système d’exploitation, depuis une sauvegarde iCloud pour iOS et Google Drive pour le système Android. Le transfert des conversations, mais aussi des photos et des messages vocaux, d’iOS à Android se fera lui par câble Lightning vers USB-C, plutôt que de passer par une connexion internet, tout en conservant la protection des données avec le chiffrement de bout en bout, d’après un représentant de WhatsApp, cité par le site spécialisé Cnet. Le Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, à savoir les nouveaux smartphones pliables dévoilés mercredi par Samsung, seront les premiers appareils à bénéficier de cette fonctionnalité dans les prochaines semaines. D’autres modèles de Samsung, ainsi que d’autres smartphones sous Android (version 10 minimum) s’ajouteront à la liste des mobiles compatibles. À noter que le transfert d’Android vers iOS serait aussi bientôt prévu.