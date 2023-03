Tarek Benattia transformé par son impressionnante musculature

Complexé par son corps qu’il considérait trop maigre, Tarek Benattia, 26 ans, est méconnaissable aujourd’hui. Dimanche 19 mars 2023, le petit frère de Nabilla, qui serait en froid avec elle , a posté une photo sur laquelle il apparaît torse nu dans une salle de fitness, avec une impressionnante musculature. «Après 16 mois d’entraînements intensifs, une prise de masse de plus d’un an, cinq entraînements par semaine non-stop et une diète irréprochable, j’y suis enfin arrivé! 80 kg pour 1,80 m, comme quoi, avec une détermination de fou, tout est possible!» a-t-il écrit en légende.

À côté de cette photo, l’influenceur français, qui s’est installé à Dubaï avec sa petite famille, a posté un ancien cliché où on le voit très mince, assis dans le sable du désert. «Ceux qui me demandent pourquoi j’ai commencé, pour vous répondre honnêtement, je n’arrivais plus à me regarder dans une glace… Sur la deuxième photo, je pesais 60 kg. C’était il y a deux ans…», a-t-il indiqué.