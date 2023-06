L’énergie éolienne dans le monde franchit la barre d’un térawattheure

L’énergie éolienne dans le monde, sur terre et en mer, a franchi en juin la barre d’un térawattheure (TW) de capacité, a indiqué jeudi le Global Wind Energy Council (GWEC), organisation professionnelle du secteur. Il aura fallu plus de 40 ans pour arriver à «cette étape majeure», mais avec la montée continue de l’éolien, le prochain TW devrait être atteint en moins de sept ans, d’ici 2030, souligne le GWEC, qui se fonde sur sa base de données.

Ce 1 TW, capacité équivalente à plusieurs centaines de centrales nucléaires, a été atteint avec le raccordement en mai-juin de trois parcs terrestres en Chine (dont un gigantesque en Mongolie-Intérieure de 1600 MW), d’un en Arizona (États-Unis) et d’un autre au Maroc, et de deux fermes offshore, aux Pays-Bas et en Écosse (Seagreen, la plus grande de la région).