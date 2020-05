Actualisé 29.04.2020 à 05:22

Transition énergétique trop lente pour les Suisses

Attristés par le changement climatique, mais positifs quant au tournant énergétique. Voici les résultats d'un sondage sur les enjeux énergétiques.

de sts

Enquête sur l'énergie: le Baromètre des consommateurs pour les énergies renouvelables est une enquête annuelle sur le comportement de la population suisse face aux enjeux énergétiques.

Quels sentiments le changement climatique provoque-t-il dans le pays? Comment se positionne la Suisse concernant la transformation du système énergétique? Que pense la population de la mobilité électrique? Ces questions sont étudiées chaque année dans le cadre du Baromètre des consommateurs d'énergies renouvelables.

Depuis 2011, sous la direction scientifique de la Chaire pour la gestion des énergies renouvelables de l'Université de Saint-Gall (HSG), le Baromètre des consommateurs s'est imposé comme l'une des enquêtes les plus complètes sur le comportement de la population suisse face aux questions énergétiques. L'enquête soutenue par Raiffeisen Suisse et SuisseEnergie, est représentative de la population en termes de sexes, de régions, de niveaux de formation et de préférences des partis. Les principales conclusions du Baromètre des consommateurs 2020 sont résumées ici.

Le changement climatique suscite des émotions fortes dans toute la Suisse. 53 % des personnes interrogées sont tristes lorsqu'elles pensent au changement climatique et 37 % en ont peur. Ces émotions sont peut-être liées au fait que plus des 2/3 des personnes interrogées (69 %) pensent qu'il est très probable que leur région soit touchée par le changement climatique. Plus de la moitié (51 %) déclarent que c'est déjà le cas aujourd'hui. Selon Rolf Wüstenhagen, de la chaire de gestion des énergies renouvelables à l'Université de Saint-Gall, il y a encore un manque de connaissances à propos du changement climatique: «Alors que 97 % des chercheurs en climatologie sont convaincus que le changement climatique est dû à l'Homme, les personnes interrogées sous-estiment ce large consensus et pensent que seuls 69% des scientifiques sont d'accord.»

Solutions aux problèmes climatiques: la technologie et le changement des comportements des consommateurs

Concernant la protection du climat, les personnes interrogées fondent de grands espoirs sur l'innovation technologique, des sentiments mitigés prévalent en revanche concernant le changement des comportements. Seuls 20 % considèrent qu'il est «très ou plutôt probable» que de nombreuses personnes réduisent volontairement leur consommation d'énergie afin de protéger le climat. 67 % des Suisses interrogés estiment qu'un changement de comportement des consommateurs est le deuxième facteur le plus important pour résoudre le problème climatique. La première place, avec 78 %, est occupée par l'innovation technologique. 55 % des personnes interrogées ont déclaré que le changement de cap énergétique progresse trop lentement. Selon les auteurs de l'étude, il existe un «Röstigraben» à ce sujet ; alors que seules 3% des personnes interrogées en Suisse romande estiment que le tournant énergétique se produit trop rapidement, ce chiffre est de 16% en Suisse alémanique.

En outre, de plus en plus de suisses sont confiants à l'idée de se passer des combustibles fossiles. Ce chiffre a considérablement augmenté ces dernières années. Alors que seules 47 % des personnes interrogées en 2015 étaient convaincues que nous pourrions nous passer un jour des combustibles fossiles, ce chiffre est passé à 67 % en 2020. En d'autres termes, 2/3 des Suisses interrogés jugent possible qu'il n'y ait plus de consommation de combustibles fossiles tels le pétrole ou le gaz naturel en Suisse.

L'électromobilité gagne également du terrain: parmi les personnes interrogées qui souhaitent acheter une voiture dans les 5 prochaines années, 51 % choisiraient une voiture purement électrique comme premier ou second choix. Concernant l'impact environnemental, il est à relever que seuls 60 % des participants à l'étude ont déclaré que les voitures électriques contribuaient de manière significative à la réduction des émissions de CO2.