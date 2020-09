La faible hausse des primes d’assurance maladie pour 2021 (+0,5% en moyenne) ne calme pas un scepticisme de plus en plus profond au sein de la population. Quand les coûts de la santé augmentent, les primes augmentent. Et quand les coûts stagnent, voire baissent, le calcul semble soudainement beaucoup plus compliqué avant de pouvoir aboutir à une baisse des primes.