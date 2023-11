Les Pays-Bas suspendent la réduction des vols à Amsterdam

Les Pays-Bas voulaient réduire les nuisances sonores à proximité de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, un des plus grands carrefours aériens d’Europe.

L’exécutif veut réduire le nombre maximum de vols par an, le faisant passer de 500’000 à 460’000 à partir de l’année prochaine, afin de réduire les nuisances sonores à proximité d’un des plus grands carrefours aériens d’Europe. Il a expliqué avoir reçu, lundi, une lettre de la Commission européenne des transports, exprimant de «sérieuses préoccupations» et appelant les Pays-Bas à prendre «de toute urgence toutes les mesures possibles pour garantir le respect du droit européen».