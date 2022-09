France : Transport de combustible nucléaire imminent

Une cargaison contenant une substance très radioactive va partir mercredi pour le Japon via le port de Cherbourg, selon Greenpeace.

Une photo prise le 5 juin 2018 montre le logo du groupe multinational français spécialisé dans l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables, Orano, à l’entrée de l’usine de retraitement des déchets nucléaires d’Orano à Beaumont-Hague, dans le nord-ouest de la France.

Du MOX, un combustible nucléaire composé notamment de plutonium, une substance très radioactive, va partir «mercredi» du port de Cherbourg, dans le nord de la France, pour le Japon, a affirmé vendredi Greenpeace. Le groupe Orano a seulement confirmé que du MOX partirait «prochainement» de Cherbourg. «Les navires spécialisés Pacific Egret et Pacific Heron de la compagnie maritime britannique PNTL» (Pacific Nuclear Transport Limited) y participeront, a précisé l’entreprise. Orano avait déjà confirmé en août qu’elle préparait un transport de MOX vers le Japon mais sans préciser d’où il partirait ni à bord de quel bateau.

Interdiction de s’approcher

Selon Greenpeace, le combustible quittera l’usine Orano de La Hague, à 20 km de Cherbourg, dans la nuit de mardi à mercredi, pour rejoindre le port. Une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Cherbourg interdit «à quiconque» de «perturber» l’acheminement de ce MOX depuis l’usine jusqu’au port. Il est interdit d’approcher à moins de 250 mètres du convoi routier. Concernant les navires assurant le transport, il est interdit de s’en approcher à moins de 300 mètres dans le port de Cherbourg, et à moins de 500 mètres en mer dans la limite des eaux territoriales françaises. Ces interdictions sont assorties d’une astreinte de 75 000 euros par personne et par infraction constatée.

Transport à haut risque selon Greenpeace

Pour Greenpeace, «dans un monde aujourd’hui extrêmement déstabilisé, en crise aussi bien avec la Russie qu’aujourd’hui avec la Chine et Taïwan, transporter des matières aussi dangereuses d’un point de vue de la prolifération nucléaire est complètement irresponsable». «Orano et ses partenaires industriels ont une longue expérience de ce type de transport entre l’Europe et le Japon», souligne de son côté le groupe français. «Le plutonium contenu dans le MOX n’est pas le même que celui utilisé par les militaires», selon l’entreprise. Pour Greenpeace, «on peut parfaitement» fabriquer une bombe avec ce plutonium. «L’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique, ndlr) l’a dit», assure l’ONG.