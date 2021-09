Col du Simplon : Transport de produits dangereux: scénario choc pour sensibiliser

Dans l’espoir que la Confédération interdise le passage de camions chargés de produits dangereux sur le col, l’Initiative des Alpes diffuse une vidéo montrant les risques encourus.

Chaque jour, 40 camions chargés de produits toxiques mettent en danger les êtres humains, la faune et la flore au Simplon, selon l’Initiative des Alpes. Cette dernière illustre les conséquences d’un accident de la circulation à travers une vidéo. «Attendre que le cas d’urgence survienne pour agir est faire preuve de négligence. C’est pourquoi nous exigeons que le Conseil fédéral interdise cet automne le transport de marchandises dangereuses au Simplon et les transfère sans attendre au rail», indique l’organisation dans un communiqué.

Isabelle Pasquier, membre du comité de l’Initiative des Alpes et conseillère nationale déclare: «Le Conseil fédéral doit maintenant agir. Le transport routier des marchandises dangereuses par cette route sinueuse, qui culmine à plus de 2000 mètres, représente un risque inacceptable pour la population et l’environnement. Interdire ce transport routier permet de diminuer de 80% les risques pour les cours d’eau, tels que simulés dans notre vidéo. Le Conseil fédéral doit bannir ce trafic, d’autant que le chargement par le rail est possible.»