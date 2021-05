Ville de Genève - Transport d’un nouveau type pour les handicapés

Siège réglable - en profondeur et au niveau d'un soutien lombaire -, appuie-tête, supports latéraux et repose-pieds extensibles: un triporteur électrique pour personnes en situation de handicap a fait son apparition au bout du lac. Les associations Cerebral Genève et Genèveroule ont inauguré samedi ce dispositif, le premier de ce type dans le canton.