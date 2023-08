Transport: Le copilote déclenche une alarme: vol de Swiss annulé

1 / 3 Les passagers étaient prêts au départ… mais… DR … ils ont dû sortir, le vol ayant été annulé… DR … et après plusieurs heures, ils ont été dirigés vers des hôtels avant de recevoir un nouveau billet pour le lendemain. DR

Stephan n’avait pas imaginé que son vol allait se transformer en véritable parcours du combattant, jeudi 17 août. Alors qu’il devait décoller à 20 h 05 avec la compagnie Swiss de Londres-Heathrow à destination de Zurich, celui-ci a dû essuyer une première déconvenue en début de soirée.

«Nous avions déjà une heure de retard. À l’embarquement, un steward nous a dit que l’arrivée à Zurich serait hors délai et que nous devrions atterrir à Milan», explique le passager, qui a également appris par la même occasion que la cabine n’avait pas pu être climatisée en raison d’un «défaut technique».

«Puis le commandant de bord a annoncé que son copilote avait ouvert une mauvaise porte à l’aéroport et déclenché une alarme de sécurité», explique Stephan. Une demi-heure plus tard, il a été annoncé que le copilote ne pouvait plus monter à bord et que le vol devait être annulé. «Près de 200 passagers ont dû sortir et nous avons dû attendre trois heures pour obtenir une chambre d’hôtel».

Dix-neuf heures de retard

S’il dit avoir pris cette aventure avec «philosophie», Stephan s’estime bien plus chanceux que ce couple qui voulait fêter son anniversaire de mariage pendant deux jours à Zurich et qui a dû s’y résoudre. C’est finalement le lendemain, à 17 h 45, qu’il a atterri à Zurich. Et alors qu’il cherche à être dédommagé, Stephan est tout de même échaudé sur un point: «Swiss ne veut pas me verser d’indemnité parce qu’elle considère que le vol a dû être annulé «pour des raisons de sécurité. C’est absurde!»

Michael Pelzer, porte-parole de la compagnie, confirme l’incident. Il ajoute que les passagers ont été transférés sur un vol supplémentaire du lendemain et ont atterri avec du retard à l’aéroport de Kloten. Les frais d’hébergement à l’hôtel ont été pris en charge par Swiss. «Nous les avons informés dès que possible du changement de réservation, par l’intermédiaire de notre personnel local, par SMS et par e-mail», répond-il, précisant que les passagers auraient également eu la possibilité de modifier gratuitement leur vol pour une date ultérieure.

«Il n’y a pas, en principe, de versement d’une indemnité supplémentaire et distincte dans un tel cas», précise le porte-parole.

Cet épisode n’est pas sans rappeler ce qui s’est produit en décembre dernier à l’aéroport de Genève où des passagers cette fois avaient déclenché une alerte de sécurité en poussant la mauvaise porte.