Canton du Valais : Transporteurs pincés pour fraudes à l’antipollution

Deux véhicules immatriculés en Italie étaient dotés d’un système de fraude à l’AdBlue, qui leur permettait de ne pas remplir les réservoirs de la solution aqueuse. Leurs entreprises ont dû s’acquitter de garanties d’amende salées.

Le premier véhicule contrôlé le 21 août et le second quatre jours plus tard, étaient immatriculés en Italie. Ils étaient dotés d’un système de fraude à l’AdBlue, «une solution aqueuse dont l’utilisation permet de transformer 85% des polluants en vapeur d’eau et azote inoffensif», indique la police cantonale valaisanne vendredi dans un communiqué.