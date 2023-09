Transports: Des billets pour la 1re classe, même quand il n’y en a pas

Faire le trajet Thoune-Interlaken en longeant le lac en bus coûte 14 francs avec le demi-tarif. Le «Blick» a remarqué qu’il était possible d’acheter un billet 1re classe pour 24 francs. Mais que rapporte ce supplément de 10 francs aux voyageurs? Strictement rien. L’application CFF permet effectivement d’acheter des titres de transport surclassés dans certains bus et trams, même si ces derniers ne proposent qu’une seule et même catégorie de places. De nombreuses liaisons sont concernées dans les régions de Berne et de Soleure.