Grand Genève : Transports publics et Léman Express reviennent aux horaires normaux

L’augmentation du nombre de collaborateurs disponibles permet aux transporteurs d’étoffer à nouveau leur offre.

La vague Omicron qui reflue a des conséquences positives sur le fonctionnement des services publics du Grand Genève. Les Transports publics genevois ont annoncé jeudi le retour à l’horaire standard dès samedi, levant ainsi les mesures exceptionnelles de ces deux dernières semaines. Cette évolution a été rendue possible par une «stabilisation du personnel».

Depuis le 24 janvier, à cause d’un manque de personnel dû à la situation sanitaire, les TPG avaient procédé à un ajustement de l’offre: «en semaine, sur les réseaux de tramways et de trolleybus. Cette mesure équivalait à une baisse d’environ 5% de leur offre usuelle. Par contre, les horaires des réseaux d’autobus urbains et régionaux des TPG avaient été maintenus afin de ne pas péjorer des lignes disposant d’une moindre fréquence.»