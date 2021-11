Pakistan : Traquant un homme suspecté de blasphème, ils brûlent un poste de police

Des milliers de personnes ont attaqué un poste de police dans le nord-ouest du Pakistan, après avoir, en vain, demandé aux policiers de leur remettre un homme accusé d’avoir brûlé le Coran.

Alors qu’une source proche du dossier explique que le prisonnier a été emmené en lieu sûr, lundi matin, environ 2000 personnes restaient aux abords du bâtiment et brûlaient des uniformes de police. «La foule a pris d’assaut le poste de police, demandant qu’on lui remette l’homme pour qu’il soit brûlé vi f comme il a brûlé le C oran», a déclaré le chef de la police du district, Asif Bahadur. L’identité et la religion de l’accusé n’ont pas été révélées par la police. «Le motif pour avoir brûlé le C oran est encore inconnu, mais nous enquêtons.»