France voisine

Traque aux gros excès de vitesse

Les gendarmes ont mené des contrôles routiers dans le Pays de Gex (F), vendredi. Une dizaine de conducteurs ont été sanctionnés.

Opération de lutte contre les excès de vitesse graves entre Collonges et Saint-Genis-Pouilly, dans l’Ain (F), vendredi. Les gendarmes ciblaient les conducteurs ayant dépassé de plus de 30 km/h la vitesse autorisée sur un tronçon limité à 110 km/h, rapporte lundi «Le Progrès». En à peine plus d’une heure, dix personnes ont été interpellées. Trois permis ont été immédiatement retirés. L’excès le plus élevé a été le fait d’un automobiliste flashé à 164 km/h. Trois personnes ont été contrôlées positives aux stupéfiants ou en état d’ébriété. Avec la crise du Covid-19 et le confinement, les gendarmes ont constaté une recrudescence des grands excès de vitesse. Depuis le début de l’année, plus de 1500 permis ont été suspendus dans l’Ain depuis le début de l’année.