Canton de Vaud : Traque des véhicules bruyants, des centaines de dénonciations

Le canton de Vaud a intensifié les contrôles routiers pour lutter contre les nuisances sonores et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Le SAN et les polices vaudoises poursuivront leur collaboration dans la lutte contre les nuisances sonores en 2022.

Au printemps dernier, le canton de Vaud avait affirmé sa volonté de réduire les nuisances sonores de la circulation routière liées à des modifications techniques non conformes apportées aux véhicules. Les autorités tirent ce mardi un premier bilan de ces contrôles qui ont été renforcés aussi bien dans les villes qu’à la campagne.

Depuis sa mise en fonction, le radar antibruit a été installé, à leur demande, dans une douzaine de communes du canton, précise l’Etat de Vaud. Une vingtaine de contrôles ciblés ont été effectués dans les cols, en localité et plus particulièrement dans les zones identifiées comme problématiques.

Sur les 994 véhicules contrôlés, les autorités ont procédé à 376 dénonciations et ont saisi 53 plaques d’immatriculation. En outre, 52 contrôles spécifiques ont eu lieu sur le col du Mollendruz et 136 contrôles radar vitesse ont été effectués à la vallée de Joux, donnant lieu à 1308 dénonciations.

132 permis retirés

Face aux cas avérés de non-respect du cadre légal, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a pu sanctionner directement les personnes concernées en procédant au retrait immédiat de 132 permis de circulation du véhicule. Lors des contrôles, 25 engins motorisés ont par ailleurs été saisis sur-le-champ afin d’être examinés.

Courses sauvages

Les parties ou pièces non homologuées identifiées sur ces engins ont été démontées et détruites aux frais de leur propriétaire. Le canton de Vaud déplore également l’augmentation des rassemblements de véhicules modifiés illicitement et l’organisation de courses automobiles sauvages.