Traqué par la police, il se planque dans la forêt avec son puma

Regardez sur youtube : messi the puma. C est un russe qui a adopté un puma et c est juste trop chou comme il est chaton ! En tout cas les vidéos valent le détour.

Riton 12.07.2020 à 10:09

Quand on prétend aimer les animaux, on les laisse vivre en liberté, pas en ville au bout d'une corde, en leur faisant juste faire un tour du quartier 2 fois par jour pour leurs besoins. Et on ne les enferment pas en cage non plus.