Vevey (VD): Un traumatisé de guerre jugé pour violence sur ses enfants

Proche d’un régime autoritaire, ayant fui la guerre avec sa famille, un père comparaît pour plusieurs affaires d’insultes et de violence, notamment sur ses enfants. L’avenir de leur éducation est en toile de fond de tous les débats.

Qu’est-ce qui, du passé traumatique de la guerre ou d’une potentielle violence du père, explique les difficultés dans l’éducation de ces enfants? C’est la question à laquelle devra répondre la Cour du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. Getty Images/iStockphoto

«On ne s’en sort pas mieux que lui, la situation est ingérable. Nous avons déjà tenté de nombreux placements en foyer, tous ont échoué.» À entendre l’accompagnante sociale de la famille de l’accusé, le retour de ses enfants chez lui à sa sortie de prison (il est aujourd’hui en détention préventive) n’est pas la pire des solutions. Pourtant, un certain nombre de témoignages troublants viennent questionner les compétences de père de cet homme, qui comparaissait lundi à Vevey pour plusieurs affaires d’insultes, contrainte ou encore voie de faits, dont une partie sur ses enfants, mais aussi pour violation du devoir d’éducation.

Le contexte est lourd. Ce ressortissant d’un pays en guerre, capturé et torturé en tant que proche d’un régime autoritaire, avait fini par fuir vers la Suisse avec ses enfants alors âgés de 5, 4 et 1 an. Il les élève seul, malgré d’importants traumatismes ayant justifié son placement sous curatelle. Ceux-ci ne sont jamais parvenus à suivre un parcours scolaire stable.

Ses enfants l’aiment démesurément

Or, aujourd’hui, ces enfants sont colériques et violents, entre eux et avec les autres. Est-ce parce qu’ils se battent entre eux qu’ils arborent régulièrement hématomes et contusions, ou sont-ce les traces de coups d’un père hors de contrôle? Les appels frénétiques d’une enfant de 11 ans à sa maîtresse, disant qu’elle a été frappée, se roulant par terre de peur de rentrer chez elle, sont-ils réels ou une manipulation de préadolescente en manque de figure maternelle? L’enfant qui témoigne avoir vu le père de son amie la gifler, ment-elle, comme celui-ci le prétend?

Et pourtant, les enfants du prévenu l’aiment démesurément, et il les aime en retour. «Personne ici n’en doute», a assuré la présidente de la cour. Ceux-ci ont d’ailleurs retiré la plainte contre leur papa, au cœur d’un conflit de loyauté énorme. «Il ne faut pas me juger sur l’éducation que j’ai reçue, ce n’est pas la même qu’en Suisse, a-t-il rappelé. J’ai appris ce qui était interdit ici.»

Pour la procureure Annick Tavares, les faits sont clairs, et méritent une peine privative de liberté de 14 mois ferme. «Pour les enfants, je renonce à demander l’expulsion», a-t-elle précisé. Pour Me Martine Tomasetti, qui défend cet homme, l’unité familiale si forte montre le peu de crédibilité de l’accusation, qui repose surtout sur des suppositions. Elle rappelle le traumatisme du père mais aussi des enfants, qui explique la difficulté de leur situation. Elle a plaidé pour limiter à 2 mois la peine de prison, et une peine pécuniaire faible. Un accord a toutefois été passé pour reconnaître 3000 francs de tort moral envers une des plaignantes, harcelée par le prévenu sur son lieu de travail. Somme qu’il a peu de chances de pouvoir payer, étant sans emploi depuis son arrivée en Suisse.

Le verdict sera rendu ce mardi.