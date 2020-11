Chaque semaine, l’arbitrage vidéo provoque une salve d’indignation au gré de buts annulés pour des détails de plus en plus minutieux. Si bien que les réfractaires à la VAR l’accusent, entre autres, de tuer les effusions de joie spontanées. Le débat reste ouvert mais la réalité est implacable: l’époque tend de plus en plus vers la prudence avant de célébrer une action décisive.