Nick Jonas a été traumatisé par son solo de guitare raté

Nick Jonas garde un très mauvais souvenir de sa prestation à la cérémonie des Country Music Awards, qui s’est déroulée au Texas, en 2016. Alors qu’il accompagnait la chanteuse Kelsea Ballerini sur scène, le chanteur des Jonas Brothers a complètement raté son solo de guitare. «Rétrospectivement, je peux en quelque sorte rire du si grand malaise que cela a provoqué en moi. Mais il est resté plus longtemps que je ne le pensais et cela m’a poussé à suivre une thérapie», a confié l’Américain de 30 ans dans le podcast «Armchair Expert With Dax Shepard».

Nick avait pourtant répété son solo «un million de fois» et se sentait «vraiment confiant». Cependant, alors qu’il pensait qu’il n’aurait aucun problème à livrer une performance de qualité, tout a très vite basculé. «Quand j’ai commencé à jouer, c’était bien, s’est-il rappelé. Mais lorsque je me suis mis à marcher vers Kelsea, j’ai perdu tous mes moyens. J’ai fait une fausse note et tout s’est enchaîné. J’ai constaté que c’était faux et que je ne pouvais pas m’arrêter.»